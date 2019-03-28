Премьер-министр направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением вертолета Ми-8, ставшим причиной гибели людей. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“С глубокой скорбью узнал о крушении военного вертолета Ми-8 в Жалагашском районе Кызылординской области Республики Казахстан, в результате которого погибло множество людей.

Выражаю искренние соболезнования и поддержку Вам, родным и близким погибших, желая им терпения и стойкости духа”.