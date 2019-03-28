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Никол Пашинян провел телефонный разговор с Бако Саакяном


Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Республики Арцах Бако Саакяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, коснулись проблем, связанных с процессом урегулирования нагорно-карабахского конфликта.


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