Никол Пашинян провел телефонный разговор с Бако Саакяном

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Республики Арцах Бако Саакяном.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, коснулись проблем, связанных с процессом урегулирования нагорно-карабахского конфликта.