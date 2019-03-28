Самый высокий в мире политик работает в муниципалитете Нью-Йорка

Член городского совета Нью-Йорка Роберт Корнеги, представляющий район Бруклин, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире политический деятель. Его рост - 208 см - на 7 см превышает рост прежнего обладателя этого титула - британского политика Луиса Глюкштейна, который умер в 1979 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметила газета The New York Times, высокий рост Корнеги является причиной некоторых проблем в его жизни. В частности, практически все автомобили для него слишком малы, поэтому он ездит на работу из своего района Бедфорд-Стивезан в нью-йоркский муниципалитет на метро. При встречах с избирателями ему приходится отходить по крайней мере на метр от трибуны, чтобы не нависать над собравшимися. Единственный из чиновников Нью-Йорка, кто может быть "под стать" Корнеги, это мэр города Билл де Блазио, рост которого составляет 198 см.

В настоящее время Корнеги занимает пост председателя комитета по вопросам жилья и строительству.