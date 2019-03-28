Зеленский на десять процентов опередил Порошенко в президентском рейтинге

Шоумен Владимир Зеленский остается лидером в президентской гонке на Украине; разрыв между ним, действующим президентом Петром Порошенко и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко составляет почти 10%, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в четверг социологической исследовательской группой "Рейтинг", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Исследование проводилось с 22 по 27 марта во всех регионах Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены 3 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Лидером президентского рейтинга остается Зеленский, которого поддерживают 26,6% респондентов, определившихся и намеренных голосовать. Вторую позицию делят Порошенко и Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% избирателей. За экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,8%, за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 9,5%. При этом каждый шестой не определился с выбором кандидата.

Выборы президента Украины пройдут в воскресенье. Всего на пост главы государства претендуют рекордные в истории страны 39 кандидатов.