Мы возвращаем наш исторический долг народу Сирии: Пашинян о гуманитарной группе армянских специалистов в Сирии

ЕРЕВАН, 28 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Республика Армения направила гуманитарную миссию в Сирию за ее суверенитет и историческую миссию. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр РА Никол Пашинян заявил об этом в заключительном выступлении Национального собрания по ходу доклада о реализации программы правительственной программы.

«Если наш врач спас жизнь человеку, чей дедушка помог одному из армян, переживших Геноцид армян в 1915 году, дал кусок хлеба или стакан воды, я считаю, что мы возвращаем наш исторический долг сирийскому народу. В районе разминирования, где дети бегают и играют, наши специалисты открывают пространство площадью 100 квадратных метров для внуков тех, кто когда-то приютил наших соотечественников, переживших Геноцид. Я думаю, что это историческая миссия, которую мы выполняем в Сирии. Есть ли риски для этой миссии, конечно, риски есть. Но увеличивает ли это суверенитет Армении и международную субъектность? Да, повышает», - сказал Пашинян.

По его словам, гуманитарная миссия в Сирии - это моральная, гуманная и политкорректная миссия.

Группа из 83 человек, состоящая из гуманитарных саперов, врачей и армянских специалистов по безопасности, прибыла в Алеппо 8 февраля для оказания гуманитарной помощи сирийскому народу. “Армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность по гуманитарному разминированию, информированию о минной опасности и медицинскому обслуживанию в Алеппо, исключая военные операции. Республика Армения приняла решение об оказании гуманитарной помощи сирийскому народу, принимая во внимание гуманитарный кризис, созданный в Сирии и, в частности, в городе Алеппо, резолюции Совета Безопасности ООН № 2239 и № 2011 от 2017 года, письменные просьбы сирийской стороны, а также а также присутствие большой армянской общины в Алеппо”, - сказал пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян.