Газированные напитки акцизным налогом не будут облагаться: заместитель премьер- министра

Правительство исключило положение о налогообложении газированных напитков из Проекта реформирования Налогового кодекса. Об этом заявил вице-премьер Тигран Авинян в беседе с «Арменпресс».

«В настоящее время положения о газированных напитках исключены из списка реформ Налогового кодекса. В случае дальнейших обсуждений мы уточним. Есть также вопрс принципа. Если мы рассматриваем это как проблему для здоровья и пытаемся облагать налогом напитки с высоким содержанием сахара, возникает также вопрос других продуктов, которые также содержат много сахара. В настоящее время он снят из законопроекта », - сказал Авинян.

На вопрос, можно ли вернуться к предыдущему варианту – облагать налогом напитки исходя из содержания сахара, Авинян сказал, что в целом обсуждения будут продолжены и будут тщательно изучены со всеми группами бенефициаров и выяснят, какие решения можно найти. На данном этапе в повестке дня этого вопроса нет.

В черновом варианте законопроекта Налогового кодекса было предложено облагать акцизным налогом напитки, содержащие в 100 граммах 5 и более граммов сахара. Затем, однако, это положение было отменено, вместо этого предполагалось обложить налогом все газированные напитки, за исключением минеральной воды. Это вызвало недовольство среди некоторых предприятий, производящих газированные напитки, которые выразили свой протест перед зданием правительства.