Гуайдо заявил, что операция по свержению президента Мадуро начнется в Венесуэле 6 апреля

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter в среду.

"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы", - написал политик. Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения. "Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", - добавил Гуайдо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее оппозиционер призвал народ выйти в субботу, 31 марта, на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране.