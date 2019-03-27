Проект изменений структуры правительства в Национальное Собрание в ближайшее время: Авинян

Правительство Армении представит проект изменений структуры правительства в Национальное Собрание в ближайшее время. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в парламенте заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«Думаю, что в ближайшее время проект будет направлен в Национальное Собрание. Если оппозиция говорит, что проект структурных изменений правительства задерживается, она должна понимать, почему он задерживается. На мой взгляд, такие глубокие и серьезные решения требуют широкого круга обсуждений. Поэтому я считаю, что анализ этих процессов должен занимать довольно много времени», - сказал Авинян и добавил, что они не должны принимать поспешных решений.

Авинян также отметил, что предложения фракции «Светлая Армения» будут обсуждены в комиссиях НС. Вице-премьер заверил, что правительство открыто для дискуссий и логических предложений.

Одно из предложений фракции «Светлая Армения» касается превращения полиции и Службы национальной безопасности в министерства. Авинян не согласен с этой точкой зрения. Он отметил, что в настоящее время Национальное Собрание имеет рычаги управления этими органами. Авинян напомнил об участии директора СНБ в заседании постоянной комиссии НС по обороне и безопасности.