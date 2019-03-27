Четвероногая мать-героиня родила 19 щенков и попала в Книгу рекордов России

Собака породы кане-корсо Кимберли, которая живёт в посёлке Рамонь Воронежской области, попала в Книгу рекордов России как самая плодовитая в своей породе. Об этом говорится на сайтекниги.

Многодетная мама Кира 19 января произвела на свет сразу 19 щенков. Для собаки это были первые роды.

Один из щенков не выжил. Остальные сейчас чувствуют себя хорошо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.