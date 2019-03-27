Никол Пашинян сообщил об обещании открыть в Ереване текстильный завод с 3 тысячами рабочих мест

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что есть обещание открыть в Ереване завод по производству текстиля с 3 тысячами рабочих мест.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал в НС во время обсуждения доклада о ходе выполнения программы правительства, отвечая на вопрос депутата от фракции Мане Тандилян «Просвещенная Армения».

Премьер-министр подчеркнул, что в сфере текстильного производства есть серьезные вызовы, уточнив, что речь идет о том, что сейчас в нашей стране развивается текстиль, который предполагает привлечение дешевой рабочей силы. «И это нас беспокоит в плане того, что мы не только не хотим, чтобы Армения была страной дешевой рабочей силы, но и понимаем, что в мире есть страны, которые в любой момент могут предложить более дешевые услуги, чем текстильный рынок труда Армении, и наша сфера может рухнуть», - сказал премьер-министр. По его словам, послание правительства заключается в том, что текстильная продукция должна шаг за шагом переводиться в высокий ценовой сегмент. «То есть, наша политика должна заключаться в том, чтобы в нашей стране производилась бы куртка стоимостью не 5 тысяч драмов, а стоимостью 1000 долларов, которая будет в более высоком ценовом сегменте, значит, здесь потребуется более высококачественная рабочая сила и будет более высокая зарплата. И сейчас в этом плане реализовываются довольно серьезные инвестиционные программы. Есть обещание, что в скором времени в Ереване откроется такой завод, где будет 3 тысячи рабочих мест и это, конечно, хорошая новость», - заключил Никол Пашинян.