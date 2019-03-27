CNBC: компания UPS в тестовом режиме будет доставлять лекарства квадрокоптерами

Логистическая компания UPS начнет в тестовом режиме использовать квадрокоптеры для доставки лекарств в больницу города Роли (штат Северная Каролина). Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник телекомпания CNBC.

По ее данным, UPS в сотрудничестве с компанией Matternet, выпускающей дроны, намерена расширить программу доставки медикаментов и донорских материалов в одну из больниц города. До сих пор такие поставки, начатые в августе 2018 года, осуществлялись с помощью курьеров на автомобилях.

"Квадрокоптер, контроль за которым будет осуществляться дистанционно, будет лететь по заданной траектории, к определенной заранее посадочной площадке на территории главного здания больницы WakeMed и центральной лаборатории патологической анатомии", - пояснили в UPS.

В компании полагают, что использование квадрокоптеров, оснащенных специальным защищенным контейнером и способных переносить по воздуху грузы весом до 2,2 кг на расстояние до 20 км, позволит увеличить скорость доставки лекарств. Это, как подчеркивается в материале CNBC, особенно важно, когда дело касается, например, срочной доставки донорской крови.