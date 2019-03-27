Мое заявление на совместном заседании Советов безопасности - та повестка, с которой мы идем на переговоры и обсуждения: Никол Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подчеркивает, что на предстоящей встрече с Президентом Азербайджана состоится обмен мнениями по вопросу вовлечения Арцаха в переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Армении выступил с подобным заявлением на обсуждении доклада о выполнении и ходе программы правительства Армении, отвечая на вопрос депутата от ППА Наиры Зограбян. На вопрос депутата о том, можно ли предположить, что в ходе предстоящей встречи с Ильхамом Алиевым состоится обмен мнениями по вопросу вовлечения Арцаха в переговоры, премьер-министр Армении ответил. «Да, конечно, это был первый пункт моего выступления в Степанакерте. На своей пресс-конференции я тоже сказал, что хотел бы, чтобы все мы правильно поняли, потому что есть разные комментарии как в Армении, так и за ее пределами. Странным образом и в Армении есть комментарии, что это предложение об изменении переговорного формата. Это не предложение об изменении переговорного формата и не может быть». Премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что может предвидеть, что в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждения будут в рамках прозвучавших ранее заявлений.

«То, что я заявил на совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха в Степанакерте, это, по сути, та повестка, с которой мы идем на переговоры, обсуждения и, по сути, это та платформа, на которой мы будем основываться в ходе всего переговорного процесса», - сказал Никол Пашинян.

Обращаясь к вопросу Наиры Зограбян, есть ли повестка предстоящей встречи руководителей Армении и Азербайджана, Пашинян ответил, что во время предыдущих обсуждений с Президентом Азербайджана он заявил о своей позиции, что, как минимум, на начальном этапе эти встречи не должны иметь конкретную повестку дня. «Должен быть широкий круг вопросов, и мы просто должны обменяться мнениями по различным вопросам», - подчеркнул премьер-министр Армении.

12 марта в Степанакерте под председательством Премьер-Министра Республики Армения Никола Пашиняна и Президента Республики Арцах Бако Саакяна состоялось совместное заседание Советов безопасности Армении и Арцаха. Основная тема повестки касалась совместной оценки нынешней ситуации в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы и начертания скоординированных действий. В своем выступлении премьер-министр РА подчеркнул, что на состоявшихся 9 декабря парламентских выборах блок «Мой шаг» получил от народа Армении сильный мандат для повышения уровня субъекта Республики Арцах и осуществления шагов, направленных на вовлеченность Арцаха в переговорный процесс по урегулированию Карабахского конфликта в качестве основной стороны конфликта. Он добавил, что вовлеченность Арцаха в переговорный процесс - не каприз, не предусловие, а простая констатация того, что в вопросе урегулирования Карабахского конфликта вовлеченность Арцаха имеет ключевое значение.