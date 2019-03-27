В рамках японского гранта в Аграрном университете будет построена новейшая учебно- экспериментальная теплица

В присутствии первого заместителя министра сельского хозяйства РА Гегама Геворгяна, ректора Национального аграрного университета Армении Вардана Урутяна и других должностных лиц в Министерстве сельского хозяйства РА состоялась церемония подписания договора гранта «Программа реконструкции учебно-экспериментальной теплицы с целью переподготовки высококлассных агрономов» на сумму 67,212 долларов США.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Армении, договор подписали посол Японии в Армении Джун Ямада и директор Международного Центра исследований и образования агробизнеса (ICARE) Артур Григорян.

Программа финансируется посольством Японии в рамках программы «Грантовое содействие программам по безопасности человека». Цель программы - перестройка старой теплицы Национального аграрного университета Армении в новейшую современную учебно-экспериментальную.

Теплица будет на территории в 420 кв. м, здесь учебно-исследовательские работы будут проводить студенты, преподаватели вуза, слушатели 8-месячной инновационной образовательной программы Фонда ICARE «Производство и управление тепличными культурами» и также фермеры.

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