В Австралии появилось приложение, которое поможет найти парковку в любом городе

Группа исследователей из австралийского межрегионального университета имени Чарльза Стерта призвала науку на помощь автолюбителям и разработала новое мобильное приложение, которое поможет водителям находить идеальную парковку, свободную и расположенную как можно ближе к месту назначения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. О том, как ученым и программистам удалось объединить высшую математику, алгоритмы и искусственный интеллект, рассказала австралийская газета Port Macquarie News.

Исследовательская группа под руководством Сабиха Ремана разработала принципиально новое приложение для мобильного телефона, которое поможет автомобилистам найти "идеальное парковочное место", используя динамические данные о каждой конкретной парковке для того, чтобы прогнозировать наличие доступных мест в любое время.

"Наше приложение будет очень интересно всем автолюбителям. Скажем, если вы приехали в какой-нибудь город в командировку и должны посетить важную деловую встречу, как найти парковку? С использованием этого приложения - очень просто, за вас все сделают алгоритмы, способные найти парковочное место и оценить его доступность в момент вашего визита с точностью от 75 до 80%", - рассказывает доктор Реман.

Ученые и разработчики из университета Стерта ожидают, что созданное ими приложение обязательно будет пользоваться спросом как у обычных автолюбителей, так и городских служб, управляющих дорожным движением, поскольку, адресно направляя водителей к месту парковки, поможет существенно разгрузить улицы крупных городов и, может, даже избавить их от пробок.