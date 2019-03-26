Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на британского парламентария, передавшего эту информацию на условиях анонимности.

По его словам, глава правительства выступит в 17:00 (20:00 мск) в среду на заседании так называемого Комитета 1922, объединяющего рядовых членов Консервативной партии.

И по его словам, "несомненно существует вероятность", что Мэй назовет дату своего ухода с постов лидера тори и премьер-министра.