Акты вандализма в ходе манифестаций "желтых жилетов" во Франции нанесли ущерб на сумму около 200 миллионов евро. Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция FranceInfo со ссылкой французскую федерацию страхования (Fédération française de l'assurance).

Такие цифры были приведены во вторник за четырехмесячный период протестов - с 17 ноября по 16 марта.

Отмечается, что почти вся сумма – 175 миллионов евро – выплачена компаниям, чтобы компенсировать ущерб и потери. Еще 25 миллионов евро потрачено на компенсации для владельцев автомобилей и жилых зданий.