Ущерб от действий "желтых жилетов" составил около 200 миллионов евро
Акты вандализма в ходе манифестаций "желтых жилетов" во Франции нанесли ущерб на сумму около 200 миллионов евро. Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция FranceInfo со ссылкой французскую федерацию страхования (Fédération française de l'assurance).
Такие цифры были приведены во вторник за четырехмесячный период протестов - с 17 ноября по 16 марта.
Отмечается, что почти вся сумма – 175 миллионов евро – выплачена компаниям, чтобы компенсировать ущерб и потери. Еще 25 миллионов евро потрачено на компенсации для владельцев автомобилей и жилых зданий.
- 19:53 Мгер Григорян в Москве примет участие в заседании Евразийского экономического совета
- 19:46 Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани
- 18:03 СМИ: украденную в 1999 году картину Пабло Пикассо нашли в Нидерландах
- 17:56 Передовые подразделения ВС Армении предотвратили инженерные работы противника
- 17:55 DPA: Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
- 17:52 ЕС хочет играть активную роль в проекте "Шелковый путь", заявила Меркель
- 17:39 Посол Армении встретился с генеральным директором белорусского государственного информационного агентства БЕЛТА
- 17:36 Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа
- 17:32 В Австралии появилось приложение, которое поможет найти парковку в любом городе
- 17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-03-19
- 17:28 Азиатские индексы - 26-03-19
- 17:23 Замминистра не исключает импорт дешевого дизтоплива из Ирана
- 17:20 Ким Кардашьян прошлась по городу в полупрозрачном наряде
- 17:10 Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта
- 16:55 Меркель считает важным найти правильный баланс в современном мире
- 16:30 Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни
- 16:27 В Армении будет внедрена система против плагиата
- 16:25 Тигран Уриханян внес некоторые изменения в проект ежемесячной выплаты за обучение в вузах
- 16:23 Решение Трампа по Голанам противоречит международному праву, заявил Роухани
- 16:14 Warner Music впервые подпишет контракт с сервисом, создающим музыку при помощи алгоритмов
- 16:10 Джастин Бибер объявил о перерыве в своей концертной деятельности
- 15:56 Валерий Осипян наградил группу сотрудников различных подразделений полиции
- 15:40 ЕС с 2022 года обяжет устанавливать в новые автомобили черные ящики
- 15:37 Ущерб от действий "желтых жилетов" составил около 200 миллионов евро
- 15:28 В Сирии проходят многотысячные акции протеста против решения США по Голанам
- 15:17 Премьер-министр Пашинян отправится в Вену
- 15:02 Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
- 15:00 Замминистра здравоохранения встретился с представителями японского Агентства международного сотрудничества
- 14:57 Полиция Германии эвакуировала людей из ратуш шести городов после поступления угроз
- 14:50 В центре экономических и социальных “революций”: «Саммит идей» объявил о вступлении в Армению
- 14:34 По мнению Эдмона Марукяна, в советах вузов не должны быть люди из властных сил
- 14:32 Президент Ливана заявил, что волна сирийских беженцев из Ливана может хлынуть в Европу
- 14:09 В МЭА сообщили, что выбросы CO2 на планете выросли в 2018 году до 33 млрд т
- 14:03 После избрания Пашиняна премьер-министром ни одна полезная программа не была отклонена из-за отсутствия денег
- 14:00 Вторник в Венесуэле объявлен выходным из-за очередного блэкаута
21:03, 22.03.2019
Просмотрели 1841 раз Отец осужденного в Азербайджане гражданина Армении посетил нарушившего госграницу Армении азербайджанца
16:04, 23.03.2019
Просмотрели 1193 раз Глэдис Береджиклян победила на выборах и стала первой женщиной-премьером австралийского штата Новый Южный Уэльс
21:20, 22.03.2019
Просмотрели 1175 раз Парафирован проект Плана консультаций между Министерствами иностранных дел Армении и Украины на 2019-2020 годы
16:41, 23.03.2019
Просмотрели 1103 раз Вопрос генсека ОДКБ продолжает обсуждаться внутри структуры – Армения отреагировала на заявление Семерикова
17:12, 22.03.2019
Просмотрели 966 раз Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс выдвинута кандидатом в мэры Зугдиди