Президент Ливана заявил, что волна сирийских беженцев из Ливана может хлынуть в Европу

Экономическая ситуация в Ливане, на территории которого находится 1,5 млн сирийских беженцев, может подтолкнуть их к миграции в Европу. Об этом заявил во вторник президент Ливана Мишель Аун на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

"У нас 500 тыс. палестинских беженцев, еще около 1,5 млн сирийцев. Это очень много для нашей страны, - подчеркнул Аун. - У Европы есть непосредственная заинтересованность в разрешении ситуации, поскольку находящиеся в Ливане сирийские беженцы недовольны экономической обстановкой в стране и в ближайшее время начнутся новые и новые волны мигрантов в Европу", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы сталкиваемся с ужасающими экономическими последствиями сирийского кризиса, - добавил он. - Очень надеемся, что РФ окажет нам содействие в решении главной проблемы - возвращении к себе домой находящихся у нас сирийских беженцев".