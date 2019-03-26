По мнению Эдмона Марукяна, в советах вузов не должны быть люди из властных сил

По мнению руководителя оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна, вузы не должны политизироваться.

В связи с этим он считает, важным проследить за тем, чтобы в советы вузов не были включены лица из фракции «Мой шаг» или партии «Гражданский договор». Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении. «Премьер-министр правильно говорит, что вузы нужно освободить от политизации. Мы должны быть внимательны, чтобы никто из партии «Гражданский договор» не был включен в формирующиеся советы по управлению вузами. У меня есть данные, что в некоторые советы по управлению уже включены люди из правящей партии. Это необходимо исключить. Слово премьер-министра нужно выполнять, и выводить этих людей», - сказал Марукян.

Относительно другого заявления премьер-министра о том, что ректорам, закрывавшим двери перед студентами, нет места в Новой Армении. Марукян отметил, что те, кто нарушали устав вуза, нарушали права студентов, не должны работать ректорами. Но он также подчеркнул, что процесс освобождения ректоров от занимаемой должности должен быть в рамках закона.