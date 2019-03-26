В МЭА сообщили, что выбросы CO2 на планете выросли в 2018 году до 33 млрд т

Выбросы углекислого газа (CO2) на планете выросли в 2018 году на 560 млн т до исторического максимума более 33 млрд т в связи с увеличением спроса на 2,3% на энергетические ресурсы и экстремальными погодными условиями. Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"В связи с повышением спроса на энергоресурсы в 2018 году глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, выросли на 1,7% [по сравнению с прошлым годом] до исторического максимума в 33,1 Гт CO2 [одна гигатонна равна 1 млрд т]", - отмечают авторы исследования. "85% увеличения выбросов пришлось на Китай, Индию и США, в то время как в Германии, Японии, Мексике, Франции и Великобритании они сократились", - указывается в докладе.

Значительный рост спроса на энергоресурсы, по словам главы МЭА Фатиха Бирола, стал "для многих неожиданностью" и еще более затруднил достижение странами целей, связанных с глобальным климатом.