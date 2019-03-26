Председатель Следственного комитета РА принял руководителя Генеральной дирекции по правам человека Совета Европы
Председатель Следственного комитета Республики Армения Айк Григорян принял руководителя Генеральной дирекции по правам человека Совета Европы Кристофа Пойрела.
Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, председатель Следственного комитета, приветствуя гостей, коснулся интенсивного и эффективного сотрудничества с ереванским офисом СЕ.
Айк Григорян поблагодарил гостей за реализованные ранее совместные программы и выразил готовность к углублению сотрудничества и продолжению программ с новым импульсом.
В ходе встречи председатель Следственного комитета представил ряд разработанных им программ по повышению эффективности предварительного следствия, реализация которых на данный момент находится в процессе.
Глава Генеральной дирекции по правам человека Совета Европы Кристоф Пойрел приветствовал представленные председателем СК программы и выразил свое безоговорочное содействие в их реализации.
В ходе встречи глава делегации СЕ поинтересовался у председателя СК проблемами применения ареста в качестве меры пресечения.
Айк Григорян представил статистические данные о применении ареста в качестве меры пресечения в течении последних двух лет, и, сокращение числа арестованных.
Айк Григорян подчеркнул перед европейскими коллегами позицию политического руководства Армении, что целью правоохранительных органов является не заполнение тюрем людей. «Заявление премьер-министра Армении о том, что наша цель не в заполнении тюрем людьми, является лучшим свидетельством того, что не только правоохранители, но и власти Армении придают важное значение достоинству личности, и арест в качестве меры пресечения избирается исключительно при наличии достаточных оснований».
В конце встречи руководитель Генеральной дирекции по правам человека Совета Европы Кристоф Пойрел еще раз выразил готовность содействовать программам, осуществляемым комитетом, и отметил, что высоко ценит политику руководства Следственного комитета и предпринимаемые им шаги по расследованию уголовных дел и их эффективной организации.