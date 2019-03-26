Самвел Тер-Саакян на пол-очка отстает от лидера чемпионата Европы

На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам состоялись партии 7-го тура.

По сообщению «Арменпресс», победу одержали Самвел Тер-Саакян и Сергей Мовсесян.

Свои партии завершили вничью Арман Пашикян, Айк Мартиросян, Шант Саргсян, Роберт Ованнисян, Грант Мелкумян, Мануэль Петросян.

После 7 туров Самвел Тер-Саакян отстает от лидеров лишь на пол-очка и имеет 5,5 очка.

Индивидуальный чемпионат Европы набрал сильный состав. На этом важнейшем турнире Армения представлена 8 шахматистами. В турнире играют гроссмейстеры Сергей Мовсесян, Грант Мелкумян, Роберт Ованнисян, Арман Пашикян, Айк Мартиросян, Самвел Тер-Саакян, Мануэл Петросян и международный мастер Шант Саргсян.

В чемпионате принимают участие 357 высококлассных шахматистов, 142 из которых обладают титулом гроссмейстера.