Палата представителей США одобрила предложение энергетической помощи Европе

Палата представителей США приняла законопроект об энергетической безопасности и диверсификации источников поставок энергоресурсов для стран Центральной и Восточной Европы для избавления их от российского влияния.

Законопроект, который коротко называется "законом о европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 года", предлагает США оказывать помощь странам Центральной и Восточной Европы с тем, чтобы снизить их зависимость от энергетических ресурсов стран, использующих "энергетическую зависимость для неправомерного политического влияния". Такой страной в документе называется Российская Федерация, которая, по мнению авторов, "использует природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие страны",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Теперь данный законопроект должен быть принят Сенатом США, а после его должен подписать президент.