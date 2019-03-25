Президент Ливана прибыл в Россию с официальным визитом

Президент Ливана Мишель Аун в понедельник прибыл в Москву с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости.

Визит президента Ливана продлится два дня. Во вторник у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят вопросы развития сотрудничества в экономике и торговле, гуманитарной сфере, а также международную и региональную проблематику,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В свою очередь, сам Аун в интервью российским СМИ заявлял, что планирует во время визита также обсудить вопросы, связанные с последствиями войн на Ближнем Востоке, проблемы христиан, вопрос Иерусалима и Израиля.

Это первый официальный визит Мишеля Ауна в Россию. Он был избран президентом Ливана в октябре 2016 года.