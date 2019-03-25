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Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли видео судна, терпящего бедствие


Около 20 человек пострадали в результате аварии на круизном лайнере Viking Sky, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Пассажиры Viking Sky сняли на видео, что происходило на судне после аварии. Пассажирский лайнер потерял ход у побережья Норвегии во время шторма. На момент ЧП на борту находились более 1300 человек.

Спасатели проводили эвакуацию людей, находившихся на борту лайнера, с помощью вертолетов. На берег удалось переправить более 400 человек.

Операция проводилась в сложных погодных условиях.




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