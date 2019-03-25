Мечты людей могут исполниться в один день: президент Саркисян принял Генриха Мхитаряна и его маленького поклонника из Гюмри
Президент Армении Республики Армен Саркисян сегодня принял капитана сборной Армении по футболу, полузащитника лондонской команды «Арсенал» Генриха Мхитаряна. На встрече присутствовал также гюмрийский школьник Манвел Лорецян.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, когда в конце прошлой недели Президент Саркисян посетил Гюмри, прогуливаясь в центре города случайно стал свидетелем работ по съёмке фильма. Президент познакомился с историей фильма, маленькими актёрами Ани и Манвелом. Со съёмочной площадки тёплая беседа затем переместилась в ближайшее кафе.
Как выяснилось, Манвел очень любит футбол и, в особенности, является поклонником капитана национальной сборной Армении по футболу, полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Узнав о давней мечте маленького Манвела встретиться с Мхитаряном, президент Армен Саркисян пообещал ему предоставить возможность такой встречи.
И вот, в резиденции президента Республики сегодня эта встреча состоялась. «Когда я спросил Манвела, о чём он мечтает, он сказал: хочу стать футболистом, как Генрих Мхитарян», - так познакомил Манвела и Генриха Президент Саркисян.
В неофициальной обстановке президент Саркиян, Генрих Мхитарян и маленький футбольный болельщик из Гюмри побеседовали о футболе и детских интересах Манвела, о его мечтах.
«Видишь, какие ясные мечты у людей – могут в один день сбыться», - сказал Манвелу президент Саркисян.
Генрих Мхитарян подарил гюмрийскому поклоннику футбольный мяч со своим автографом. А фотография с президентом Республики и знаменитым футболистом завершила богатый впечатлениями день Манвела.
Затем президент Республики и капитан сборной Армении по футболу говорили об общих тенденциях развития футбола, об игре сборной и стоящих перед ней задачах, о первенстве Англии и лондонском «Арсенале».
Президент Саркисян отметил, что он поклонник футбола ещё с детских лет. Он поделился своими воспоминаниями, связанными с футболом и футболистами легендарного ереванского «Арарата».
«Моя многолетняя любовь к футболу принесла большие восторги и дни радости. Эти дни были в 1973-1975 годы, - сказал президент. – Сейчас многие болеют за «Арсенал», но это из-за тебя».
Он выразил благодарность Генриху Мхитаряну за служение армянскому футболу и национальной сборной и пожелал ему успеха. Генрих Мхитарян сказал, что сделает всё и в составе сборной, и в английской Премьер-лиге, чтобы выступать на высоком уровне.
Генрих Мхитарян подарил президенту Саркисяну спортивную майку со своим автографом.