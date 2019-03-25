Число жертв взрыва на химзаводе в Китае достигло 78

Число жертв взрыва на химзаводе в китайской восточной провинции Цзянсу возросло до 78, заявил на пресс-конференции в понедельник мэр города Яньчэн Цао Лубао.

Ранее сообщалось о 67 погибших, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на 12.00 понедельника (7.00 мск), в результате взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу погибли 78 человек", - заявил чиновник.

Сообщается, что 13 пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё 66 - в тяжёлом.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14:00 по местному времени (09:00 мск). Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14:48 (09:48 мск) зафиксировало в этой же провинции землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров.

Как ранее сообщили РИА Новости в МИД КНР, данных об иностранных гражданах среди погибших и пострадавших пока не поступало.