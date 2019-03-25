Государство будет предоставлять людям с ограниченными возможностями услуги, основанные на индивидуальных исследованиях их потребностей

Министерство труда и социальных вопросов Армении внедряет новую модель оценки нужд лиц с инвалидностью. Поддержка государства не ограничится лишь предоставлением пенсий и определенных льготных услуг, а также будет изменена и адаптирована среда.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по здравоохранению и социальным вопросам сообщила министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

''Разработана новая модель оценки нужд людей с ограниченными возможностями, которую мы внедрим в этом году. Это предполагает индивидуальное изучение потребностей и предоставление услуг, основанных на этих потребностях. На данный момент, когда люди в результате экспертизы получают какую-либо категорию инвалидности, то это в основном ограничивается предоставлением пенсий, инвалидных колясок, слуховых аппаратов, протезно-ортопедических принадлежностей и, конечно же, некоторыми льготами в сфере здравоохранения и образования. Однако, к сожалению, не бывает речи о создании равных возможностей. Люди имеют право на бесплатную медицинскую помощь, однако, например, у женщин с ограниченными возможностями нет доступных условий для репродуктивных услуг. В больницах нет таких условий'', - отметила Батоян. Министр привела и другой пример: высшее образование бесплатно для лиц, имеющих первую и вторую категории инвалидности, однако вузы недоступны. Батоян отметила что, для того чтобы в жизни человека произошли изменения, необходимо чтобы изменилась, была адаптирована и среда.

Она отметила, что пенсия в размере всего 25 000 драмов не направлена на изменение качества жизни людей с инвалидностью, и этого не может быть достаточно.