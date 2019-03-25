Сборная Армении по футболу до 19 лет проиграла сборной Латвии

Состоялся второй товарищеский матч по футболу между сборными Латвии и Армении до 19 лет.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Сборная Латвии победила со счетом 3:1. В составе нашей команды автором гола стал Герман Курбашян. Сборная Армении до 19-и лет играла в следующем стартовом составе: 12. Нарек Оганесян, 8. Арсен Егиазарян, 4. Арман Казарян, 10. Сергей Мкртчян, 11. Эрик Аветисян, 6. Рафик Мисакян, 7. Мартин Григорян, 15. Герман Курбашян, 18. Эрик Азизян, 20. Ерджаник Губасарян, 2. Юрий Оганесян.