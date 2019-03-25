Самвел Тер-Саакян на одно очко отстает от лидера чемпионата Европы

На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам состоялись партии 6-го тура.

Как передает «Арменпресс», победу одержали Шант Саргсян, Арман Пашикян, Самвел Тер-Саакян, Айк Мартиросян и Мануел Петросян.

С соперниками очки поделили Грант Мелкумян, Роберт Ованнисян и Сергей Мовсисян.

Самвел Тер-Саакян имеет 4,5 очка и отстает от лидера на одно очко.

Индивидуальный чемпионат Европы набрал сильный состав. На этом важнейшем турнире Армения представлена 8 шахматистами. В турнире играют гроссмейстеры Сергей Мовсесян, Грант Мелкумян, Роберт Ованнисян, Арман Пашикян, Айк Мартиросян, Самвел Тер-Саакян, Мануэл Петросян и международный мастер Шант Саргсян.

В чемпионате принимают участие 357 высококлассных шахматистов, 142 из которых обладают титулом гроссмейстера.