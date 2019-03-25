Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля

Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.

"Некоторое время назад полиция получила сообщения о ракетном ударе по мошаву (сельскохозяйственное поселение - прим. ТАСС) Мишмерет. Ракета попала в дом. Он загорелся", - говорится в распространенном коммюнике.

В результате атаки пострадали шесть израильян, включая детей.

"Медики оказывают помощь шестерым жителям, включая женщину в возрасте 50 лет, которая получила ранения средней степени тяжести. Мужчина, женщина и ребенок получили легкие ранения", - сообщила медицинская служба "Маген Давид адом".

Еще несколько человек получили травмы во время эвакуации в убежище.

Израильские военные сообщили, что засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. "После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в округе Шарон был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по Израилю", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

До этого военные проинформировали о том, что сирены прозвучали в районе Шарон и региональном совете Долины Хефер.