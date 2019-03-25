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Никол Пашинян в Министерстве обороны проведет закрытую рабочую встречу


Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 25 марта в Министерстве обороны проведет закрытую рабочую встречу.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

 




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