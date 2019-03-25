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В Араратской долине в ближайшие дни отрицательная температура воздуха не ожидается


В Араратской долине в ближайшие дни не ожидается отрицательная температура. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник Гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

''Уважаемые сельскохозяйственники, в ответ на ваши многочисленные запросы сообщаем, что в ближайшие 5 дней в Араратской долине отрицательная температура не ожидается. В ночные часы минимальная температура воздуха в Араратской долине будет колебаться от +1 до + 3-х градусов'', - отметил Гагик Суренян.




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