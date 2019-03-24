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Союз  армянских  ресторанов    представил цели своей  деятельности


На  состоявшемся 23 марта  учредительном собрании Союз армянских ресторанов    (САР)   представил функции новосозданной  структуры, миссию и цели    деятельности, пути  взаимовыгодного сотрудничества  в  рамках «государство – ресторанный бизнес».

Как  сообщили Арменпресс в  САР, от имени премьер-министра Никола Пашиняна присутствующих приветствовал  главный  советник  Арсен Гаспарян, поздравив их и пожелав  успехов.

Министр с/хозяйства РА  Гегам Геворкян отметил, что эта  инициатива – прекрасная площадка для  взаимовыгодного сотрудничества  в  рамках «государство – частный бизнес», и оно может стимулировать интенсивное  развитие  сельского хозяйства.

Вице-мэр Еревана отметил, что всегда готов быть партнером и на основе  взаимного уважения и уступок  находить наиболее приемлемые  и оптимальные  решения.

 Гендиректор компании «Еремян  проджектс» Давид Еремян сказал: «Приветствую  идею создания  САР  и всех нас, мы  смогли найти решение, стимулирующее развитие отрасли,  мы  смогли отстоять свои интересы и доказать, что развитие  этой  сферы  обеспечим  мы».

Затем он обратился к  некоторым проблемам, которые  требуют неотложного решения.     

Коснувшись необходимости создания структуры,  директор MBG Hospitality Ашот Барсегян отметил:

«Союз армянских  ресторанов  – это площадка, объединяющая организации и профессионалов  данной  сферы. Она будет представлять интересы этой  сферы, периодически обсуждая и решая проблемы, время от времени возникающие перед нами».

Открытым голосованием на заседании инициативной  группы будет избран председатель или председательствующая группа, которая  будет в  дальнейшем представлять данную структуру.

Представляя принципы  деятельности САР, соучредитель ресторана «Даргет» Ованес Дургарян сказал:

«Уверен, что каждый  из присутствующих здесь, обладает потенциалом и готов содействовать Союзу. Все  заседания  совета  будут открытыми, и участвовать в  них может каждый».




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