Союз  армянских  ресторанов    представил цели своей  деятельности

На состоявшемся 23 марта учредительном собрании Союз армянских ресторанов (САР) представил функции новосозданной структуры, миссию и цели деятельности, пути взаимовыгодного сотрудничества в рамках «государство – ресторанный бизнес».

Как сообщили Арменпресс в САР, от имени премьер-министра Никола Пашиняна присутствующих приветствовал главный советник Арсен Гаспарян, поздравив их и пожелав успехов.

Министр с/хозяйства РА Гегам Геворкян отметил, что эта инициатива – прекрасная площадка для взаимовыгодного сотрудничества в рамках «государство – частный бизнес», и оно может стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства.

Вице-мэр Еревана отметил, что всегда готов быть партнером и на основе взаимного уважения и уступок находить наиболее приемлемые и оптимальные решения.

Гендиректор компании «Еремян проджектс» Давид Еремян сказал: «Приветствую идею создания САР и всех нас, мы смогли найти решение, стимулирующее развитие отрасли, мы смогли отстоять свои интересы и доказать, что развитие этой сферы обеспечим мы».

Затем он обратился к некоторым проблемам, которые требуют неотложного решения.

Коснувшись необходимости создания структуры, директор MBG Hospitality Ашот Барсегян отметил:

«Союз армянских ресторанов – это площадка, объединяющая организации и профессионалов данной сферы. Она будет представлять интересы этой сферы, периодически обсуждая и решая проблемы, время от времени возникающие перед нами».

Открытым голосованием на заседании инициативной группы будет избран председатель или председательствующая группа, которая будет в дальнейшем представлять данную структуру.

Представляя принципы деятельности САР, соучредитель ресторана «Даргет» Ованес Дургарян сказал:

«Уверен, что каждый из присутствующих здесь, обладает потенциалом и готов содействовать Союзу. Все заседания совета будут открытыми, и участвовать в них может каждый».