Союз армянских ресторанов представил цели своей деятельности
На состоявшемся 23 марта учредительном собрании Союз армянских ресторанов (САР) представил функции новосозданной структуры, миссию и цели деятельности, пути взаимовыгодного сотрудничества в рамках «государство – ресторанный бизнес».
Как сообщили Арменпресс в САР, от имени премьер-министра Никола Пашиняна присутствующих приветствовал главный советник Арсен Гаспарян, поздравив их и пожелав успехов.
Министр с/хозяйства РА Гегам Геворкян отметил, что эта инициатива – прекрасная площадка для взаимовыгодного сотрудничества в рамках «государство – частный бизнес», и оно может стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства.
Вице-мэр Еревана отметил, что всегда готов быть партнером и на основе взаимного уважения и уступок находить наиболее приемлемые и оптимальные решения.
Гендиректор компании «Еремян проджектс» Давид Еремян сказал: «Приветствую идею создания САР и всех нас, мы смогли найти решение, стимулирующее развитие отрасли, мы смогли отстоять свои интересы и доказать, что развитие этой сферы обеспечим мы».
Затем он обратился к некоторым проблемам, которые требуют неотложного решения.
Коснувшись необходимости создания структуры, директор MBG Hospitality Ашот Барсегян отметил:
«Союз армянских ресторанов – это площадка, объединяющая организации и профессионалов данной сферы. Она будет представлять интересы этой сферы, периодически обсуждая и решая проблемы, время от времени возникающие перед нами».
Открытым голосованием на заседании инициативной группы будет избран председатель или председательствующая группа, которая будет в дальнейшем представлять данную структуру.
Представляя принципы деятельности САР, соучредитель ресторана «Даргет» Ованес Дургарян сказал:
«Уверен, что каждый из присутствующих здесь, обладает потенциалом и готов содействовать Союзу. Все заседания совета будут открытыми, и участвовать в них может каждый».