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Наталия Орейро изъявила желание получить российский паспорт


Звезда аргентинского сериала из 90-х «Дикий Ангел» Наталия Орейрохочет получить российское гражданство. Об этом она заявила в шоу «Вечерний Ургант». Как передает Арменпресс со ссылкой на «Лента.ру», об этом сообщает р/с «Говорит Москва». Артистка заявила, что посещала страну уже 15 раз, поэтому теперь рассчитывает на российское гражданство. Орейро отметила, что является «более русской, чем Жерар Депардье», который получил российский паспорт в 2013г.Паспорт она решила попросить сразу у Владимира Путина.


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