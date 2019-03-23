Наталия Орейро изъявила желание получить российский паспорт

Звезда аргентинского сериала из 90-х «Дикий Ангел» Наталия Орейрохочет получить российское гражданство. Об этом она заявила в шоу «Вечерний Ургант». Как передает Арменпресс со ссылкой на «Лента.ру», об этом сообщает р/с «Говорит Москва». Артистка заявила, что посещала страну уже 15 раз, поэтому теперь рассчитывает на российское гражданство. Орейро отметила, что является «более русской, чем Жерар Депардье», который получил российский паспорт в 2013г.Паспорт она решила попросить сразу у Владимира Путина.