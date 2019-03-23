Время в Ереване: 11:07:36,   24 Март

Посажены деревья, вымыты памятники, мосты — сотрудники МЧС РА участвуют в субботнике


В рамках программы  «Чистая Армения» 23 марта  объявлен общереспубликанским Днем чистоты.   Сотрудники МЧС РА  участвуют в  субботнике по всей  территории Армении.

Как  передает Арменпресс, об этом  они  сообщают в  Facebook.

Сотрудниками МЧС посажены  деревья, вымыты  памятники, мосты, труднопроходимые  участки, особоохраняемые объекты   и др.

С  самого раннего утра вместе  со всеми в благоустройстве   участвует и министр  Феликс Цолакян – он помогал в  посадке деревьев,  посадил  ель.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации