Посажены деревья, вымыты памятники, мосты — сотрудники МЧС РА участвуют в субботнике

В рамках программы «Чистая Армения» 23 марта объявлен общереспубликанским Днем чистоты. Сотрудники МЧС РА участвуют в субботнике по всей территории Армении.

Как передает Арменпресс, об этом они сообщают в Facebook.

Сотрудниками МЧС посажены деревья, вымыты памятники, мосты, труднопроходимые участки, особоохраняемые объекты и др.

С самого раннего утра вместе со всеми в благоустройстве участвует и министр Феликс Цолакян – он помогал в посадке деревьев, посадил ель.