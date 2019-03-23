Давид Тоноян и Анджей Каспршик обсудили ситуацию на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в ходе встречи обсуждалась ситуация на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил и на армяно-азербайджанской границе.

В частности, министр обороны РА представил послу оперативную обстановку за последнее время и возможные развития.

В свою очередь посол Каспршик информировал министра Тонояна относительно предстоящей повестки в переговорном процессе.