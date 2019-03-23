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Давид Тоноян и Анджей Каспршик обсудили ситуацию на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил


Министр обороны  Армении Давид Тоноян  принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла  Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   МО РА, в  ходе  встречи обсуждалась ситуация на  линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил  и на  армяно-азербайджанской  границе.

В  частности, министр обороны  РА  представил послу оперативную обстановку  за последнее время и  возможные  развития.

В  свою очередь посол Каспршик  информировал министра  Тонояна  относительно предстоящей   повестки в переговорном процессе.




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