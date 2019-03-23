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Никол Пашинян: единственный способ избавиться от мусора – соблюдать чистоту


Правительство РА  проводит исследования, чтобы  выяснить, что выгоднее – построить завод по переработке  мусора или развивать биоэнергетику.

В беседе с журналистами 23 марта премьер РА  подчеркнул, что при переработке  мусора  результат иной, а во втором случае – можно получить энергию.

«Здесь дело не  в  решении правительства, а в исследованиях специалистов – что эффективнее», - как  передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.   

Премьер напомнил свои слова о том, что революция  достигнет конечной  цели,  когда удастся избавиться от автомобильного металлолома  и ржавых ларьков.

«Я рад,  что медеплавильный  комбинат Чаренцавана откликнулся на мой  призыв. Там отовсюду собирают ржавые  останки машин», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что его не  удовлетворяет состояние  чистоты  в  стране. На вопрос, как  с этим бороться, он отметил, что в  первую очередь нужно просто не  мусорить, выбрасывать все  в  урны.

«Когда вы скажете, что это   сделано – скажу о следующем шаге», - сказал глава правительства Армении.




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