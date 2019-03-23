Никол Пашинян: единственный способ избавиться от мусора – соблюдать чистоту

Правительство РА проводит исследования, чтобы выяснить, что выгоднее – построить завод по переработке мусора или развивать биоэнергетику.

В беседе с журналистами 23 марта премьер РА подчеркнул, что при переработке мусора результат иной, а во втором случае – можно получить энергию.

«Здесь дело не в решении правительства, а в исследованиях специалистов – что эффективнее», - как передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.

Премьер напомнил свои слова о том, что революция достигнет конечной цели, когда удастся избавиться от автомобильного металлолома и ржавых ларьков.

«Я рад, что медеплавильный комбинат Чаренцавана откликнулся на мой призыв. Там отовсюду собирают ржавые останки машин», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что его не удовлетворяет состояние чистоты в стране. На вопрос, как с этим бороться, он отметил, что в первую очередь нужно просто не мусорить, выбрасывать все в урны.

«Когда вы скажете, что это сделано – скажу о следующем шаге», - сказал глава правительства Армении.