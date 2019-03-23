Первая победа «Арагаца» на первенстве по баскетболу

Состоялись первые матчи регулярного первенства Армении по баскетболу.

Как передает Арменпресс, в первой игре полуфинала Лиги А «Арагац» принимал у себя «Артик Ман Холдинг» и победил со счетом 107-101, обеспечив в полуфинале счет 2-1 в свою пользу.

Самым результативным игроком признан ЖакориПейн («Арагац») принесший команде 37 очков, совершив 8 голевых пасов.