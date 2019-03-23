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Первая победа «Арагаца» на первенстве по баскетболу


Состоялись первые  матчи регулярного первенства Армении по баскетболу.

Как  передает Арменпресс, в  первой  игре  полуфинала Лиги А  «Арагац»  принимал у  себя  «Артик Ман Холдинг» и победил со счетом 107-101, обеспечив  в  полуфинале  счет 2-1 в свою пользу.

Самым результативным игроком признан ЖакориПейн («Арагац») принесший  команде 37 очков, совершив 8 голевых пасов.

 




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