Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Ирака Адилю Абдул-Махди
11:32, 23 Март, 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Республики Ирак Адилю Абдул-Махди в связи с трагическим инцидентом в Мосуле.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:
"С глубокой скорбью узнал о трагическом инциденте в Мосуле, ставшем причиной гибели около ста человек.
В этот тяжелый момент мы выражаем свою солидарность Вам и дружественному народу Ирака.
Выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших, желая терпения и стойкости духа, а раненым - скорейшего выздоровления".