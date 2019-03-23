Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Ирака Адилю Абдул-Махди

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Республики Ирак Адилю Абдул-Махди в связи с трагическим инцидентом в Мосуле.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:

"С глубокой скорбью узнал о трагическом инциденте в Мосуле, ставшем причиной гибели около ста человек.

В этот тяжелый момент мы выражаем свою солидарность Вам и дружественному народу Ирака.

Выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших, желая терпения и стойкости духа, а раненым - скорейшего выздоровления".