Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-03-19

ЕРЕВАН, 22 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 марта, курс доллара США сократился на 0.24 драмa и составил 485.86 драм. Курс евро сократился на 5.23 драмa и составил 549.22 драм. Курс российского рубля сократился на 0.06 драмa и составил 7.58 драм. Курс британского фунта сократился на 3.67 драмa и составил 636.57 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 82.11 драмa и составила 20456.95 драм. Цена серебра выросла на 3.32 драмa и составила 242.75 драм. Цена платины выросла на 196.44 драмa и составила 13621.3 драм.