Таможенный контроль, СНБ не допустят ввоза в Армению прослушивающих устройств

Полномочия доставлять устройства прослушивания в Республику Армения имеют только те структуры, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность. Частные лица, различные организации не могут их импортировать. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности заявил директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, отвечая на вопрос главы комиссии Андраника Кочаряна о том, на каком этапе находится дело о прослушивании и какое решение было принято по вопросу импорта прослушивающих устройств.

''Вопрос в центре нашего внимания. Уверяю Вас, что подобные устройства больше не могут быть импортированы. Ввоз таких устройств запрещен законом, и полномочия на их ввоз имеют только те структуры, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность. Как таможенный, так и осуществляемый нами контроль не позволят провезти подобные устройства в Армению", - сказал Артур Ванецян. Возникает вопрос, ввозилось ли ранее такое оборудование. Артур Ванецян отметил, что ответа на этот вопрос нет. Он заверил, что проводятся все необходимые мероприятия.

''У нас есть определенная информация, которая находится на стадии проверки, если будут конкретные результаты, то сразу же опубликуем», - сказал директор СНБ.

Что касается дела о прослушивании, то Артур Ванецян отметил, что следствие продолжается. ''По этой части больше ничего не могу добавить, потому что сам прохожу этому по делу, и подписал документ предварительного следствия о неразглашении.