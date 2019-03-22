В ближайшее время директор СНБ обещает громкие разоблачения

В работе правоохранительных органов Армении наблюдается небольшое снижение темпов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор СНБ Артур Ванецян, отвечая на замечание журналистов о том, что премьер-министр выразил недовольство работой правоохранительных органов.

''Я тоже недоволен работой правоохранительных органов, особенно Службы национальной безопасности. Кажется, есть некоторое снижение темпов и тех работ, которые мы осуществляли на начальном этапе нашей деятельности. Но это объясняется тем обстоятельством, что правовые основы должны быть очень прочными, чтобы в дальнейшем невозможно было спекулировать, опротестовывать какое-либо наше дело и говорить, что мы действовали по капризу", - отметил директор СНБ. Он заверил, что они действуем только в рамках закона и стараются сделать все, чтобы были соблюдены требования закона.

"Да, работы ведутся, и я думаю, что в ближайшее время также будут громкие разоблачения", - добавил Артур Ванецян.