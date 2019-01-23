Номинанты на французскую кинопремию "Сезар" объявлены в среду в Париже. В категории "лучшей фильм" представлены семь картин, в их числе - "Боль" (La Douleur) Эммануэля Финкеля, "Братья Систерс" (Les Freres Sisters) Жака Одияра и "Непотопляемые" (Le Grand Bain) Жиля Леллуша, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Конкуренцию им составят "На свободе" (En liberte) Пьера Сальвадори, "Опекунство" (Jusqu'a la garde) Ксавье Леграна, "Ги" (Guy ) Алекса Лутца, "Младенец" (Pupille) Жанны Эрри.

За звание "лучший актер" будут бороться Ромен Дюрис (за роль в фильме "Наши сражения"), Венсан Лакост ("Аманда") , Дени Меноше ("Опекунство"), Эдуар Бер ("Мадемуазель де Жонкьер), Алекс Лутц ("Ги"), Пио Мармай ("На свободе"), Жиль Леллуш ("Младенец").

Виржини Эфира, Мелани Тьерри, Леа Дрюкер, Элоди Буше, Сандрин Киберлен, Сесиль де Франс и Адель Энель могут получить звание "лучшей актрисы".

В номинации "лучший иностранный фильм" представлены "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдоны, "Капернаум" Надин Лабаки, "Холодная война" Павла Павликовского, "Девочка" Лукаса Донта, "Ханна" Андреа Паллаоро, "Наши сражения" Гийома Сенеса, "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды.

44-церемония премии "Сезар" пройдет 22 февраля в Париже. Вести мероприятие будет актриса Кристин Скотт Томас.

Премия "Сезар" (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему Академию.