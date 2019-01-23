В парижском бутике во время ремонта обнаружили картину XVII века

В парижском бутике модного дома Oscar de la Renta в ходе ремонта летом обнаружили картину XVII века. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The New York Times.

Как пишет издание, "за стеной была спрятана выполненная маслом картина размером размером 10 на 20 футов (примерно три на шесть метров). На полотне изображены придворные XVII века, въезжающие в Иерусалим". Позднее удалось установить, что картина была написана в 1674 году, ее автор - художник Арно де Вуэз, работавший с придворным живописцем Людовика XIV Шарлем Лебреном.

Неизвестно, каким образом картина оказалась спрятана в стене. Предполагается, что это могло произойти во время Второй мировой войны. Полотно приклеено к стене, его невозможно снять, не повредив.

По информации The New York Times, исполнительный директор Oscar de la Renta Алекс Болен встретился с владельцами здания, в котором находится бутик. Он предложил отреставрировать картину за счет компании, если полотно останется в магазине. Владельцы здания согласились.