На встрече с Пашиняном ряд инвесторов выразил желание осуществить новые вложения

"Марриотт Интернэшнл", Российский фонд прямых инвестиций и "Корпарасион Америка" планируют реализовать новые инвестиционные программы в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает проводить встречи с инвесторами и предпринимателями из разных стран. В частности, на второй день форума Пашинян обсудил с главой "Марриотт Интернэшнл" Арне Соренсоном возможности расширения деятельности компании в Армении. Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в развитии и расширении международной гостиничной сети в республике.Соренсон сообщил, что сейчас обсуждаются вопросы осуществления инвестиционных программ и открытия новых гостиниц в Армении.Глава компании отметил важность шагов правительства по улучшению бизнес-среды в Армении и выразил уверенность, что они будут способствовать эффективной реализации программ.

На встрече с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, глава правительства подчеркнул, что после перемен в стране созданы хорошие условия для инвестиций. Пашинян отметил, что правительство готово содействовать как текущим программам, так и обсудить возможности реализации новых инвестиционных проектов. В свою очередь Дмитриев представил Пашиняну ход текущих программ в сферах сельского хозяйства, промышленности, энергетики и добавил, что возглавляемый им фонд продолжит политику осуществления новых проектов в Армении. Учитывая, что в Армении открылись новые возможности, фонд собирается предпринять шаги для привлечения в страну своих международных партнеров.А на встрече с гендиректором компании "Корпорасион Америка" Мартином Эрнекяном премьер-министр обсудил будущие инвестиционные программы в разных сферах. В частности, стороны поговорили о планирующихся работах в аэропортах "Звартноц" и "Ширак", дальнейшем управлении и развитии "Айпост" ("Армпочта"), а также о программах, связанных с бывшим зданием МИД Армении.