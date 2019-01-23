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Трое конгрессменов присоединились к комитету по армянским вопросам Конгресса


Трое новоизбранных членов Конгресса присоединились к комитету по армянским вопросам Конгресса США. Как передает «Арменпресс», на своей странице в Twitter их поздравил комитет Айдата США.

Энтони Бриндизи, Тиджей Кокс и Джейсон Кроу вошли в комитет по армянским вопросам.


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