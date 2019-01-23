В Ереване пройдет Первый Форум «Аврора»

Первый Форум «Аврора» пройдет в Ереване, Армения, 14–21 октября 2019 года. Конференция соберет ведущих мировых экспертов в области социальных, научно-технологических, образовательных и гуманитарных инноваций и станет первой подобной инициативой в регионе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда IDeA.

В течение недели лидеры мнений смогут обменяться опытом и обсудить примеры успешных и революционных решений самых разных проблем – от улучшения инфраструктуры до прорывов в области здравоохранения и расширения прав и возможностей женщин.

В насыщенную программу войдет четвертая церемония вручения премии «Аврора», второй Глобальный инновационный форум, образовательный форум и серия открытых лекций, посвященных пятой годовщине создания колледжа United World College (UWC) Dilijan, а также серия круглых столов и культурных мероприятий. Завершится неделя грандиозным концертом в Ереване.

«Форум “Аврора” вполне может стать связующим звеном между локальным развитием и международным прогрессом с ощутимым воздействием. Но этот потенциал удастся реализовать в полной мере только при условии участия проводников перемен, чья личная деятельность будет способствовать распространению идей “Авроры”», – заявил Вартан Грегорян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора».

Проведение Форума «Аврора» стало возможным благодаря объединенным общим видением организациям-партнерам:

Научно-технологический фонд Армении (FAST) , созданный в 2017 году, мобилизует и объединяет финансовые и технологические ресурсы армянского и международного научного сообщества, чтобы развивать в Армении благоприятную экосистему для научных, технологических, инженерных и математических (STEM) инноваций;

, созданный в 2017 году, мобилизует и объединяет финансовые и технологические ресурсы армянского и международного научного сообщества, чтобы развивать в Армении благоприятную экосистему для научных, технологических, инженерных и математических (STEM) инноваций; Scholae Mundi (Школы мира) способствует развитию и продвижению образования благодаря движению United World College, в том числе и особенно колледжу United World College Dilijan ;

способствует развитию и продвижению образования благодаря движению United World College, в том числе и особенно колледжу ; Фонд «Инициативы развития Армении» (IDeA) применяет продуманный и целостный подход к выполнению амбициозных задач по обеспечению процветания Армении и укреплению национальной идентичности представителей армянской нации, создавая долгосрочные программы, обеспечивающие ощутимый положительный социально-экономический эффект и позволяющие армянам менять мир к лучшему.

применяет продуманный и целостный подход к выполнению амбициозных задач по обеспечению процветания Армении и укреплению национальной идентичности представителей армянской нации, создавая долгосрочные программы, обеспечивающие ощутимый положительный социально-экономический эффект и позволяющие армянам менять мир к лучшему. Гуманитарная инициатива «Аврора», как и один из ее проектов, получившая мировую известность премия «Аврора», поддерживает современных героев и воздает должное их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней.

Объединившим усилия новаторским организациям также помогут преданные общей идее послы доброй воли Форума «Аврора» – более 100 выдающихся представителей бизнеса, гражданского и научного сообщества. Благодаря их богатейшему опыту Армения сможет заявить о себе как о региональном гуманитарном, образовательном, научном, технологическом, экономическом и культурно-инновационном центре

Совместная деятельность всех организаций и людей, принимающих участие в подготовке и проведении Форума «Аврора», внесет значительный вклад в достижение ощутимых и устойчивых перемен к лучшему как на национальном, так и на глобальном уровне.

«В основе Форума «Аврора» лежит наша вера в том, что «глобальные армяне» и другие граждане мира, стремящиеся решить самые острые его проблемы, могут сделать это, взяв на вооружение передовой опыт в гуманитарной, образовательной и технологической области и добившись долгосрочных результатов в социальной, культурной и научной сфере, – отметил Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора». – Мы надеемся, что Форум «Аврора» позволит задействовать международные контакты и создать новые связи для обеспечения максимального воздействия».

«Гуманитарная инициатива «Аврора» пользуется уважением среди гуманитарных деятелей, поскольку они видят, как много она делает, в первую очередь, для защиты детей. Но присутствие армян на мировой арене простирается в каждый сектор и в каждую сферу. Благодаря привлечению лидеров в самых разных областях и новаторов, которые будут вдохновлять других и вдохновляться сами, Форум «Аврора» поможет нам расширить понятие благодарности в действии и рассказать о нем другим. То, что начиналось как история признательности 100 человек, чьих предков спасли во время Геноцида армян, превратилось в глобальное движение, доказавшее миру, что человечество способно на большее», – пояснил Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора».

Мероприятия Форума «Аврора» пройдут в октябре 2019 года в Армении. Основные мероприятия будут организованы в городах по всей стране.

Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES. Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна , который привлек уже более 440 новых соратников и партнеров. Председатель «Авроры», доктор Том Катена , опирается на свой личный опыт в качестве врача, ветерана, гуманитарного деятеля и лауреата премии «Аврора» 2017 года, чтобы донести до глобальной аудитории суть концепции благодарности в действии. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

Гуманитарная инициатива «Аврора» опирается на накопленный армянами опыт, создавая глобальное движение, цель которого – вдохновить каждого из нас защищать человечество и спасать жизни. В Отборочную комиссию премии входят высокопоставленные лица со всего мира, а программы «Авроры» охватывают все континенты. Совместно с другими проектами, «Аврора» помогает спасать жизни людей более чем в 12 странах на пяти континентах. Студенты из девяти стран получают от «Авроры» стипендии, значение которых трудно переоценить. Благодаря проходящим в мировых столицах Диалогам «Аврора» у специалистов по гуманитарным вопросам, общественных деятелей и влиятельных людей есть возможность обсудить насущные проблемы, от решения которых зависит будущее всего человечества. С момента создании премии в 2015 году на нее было прислано около 2200 заявок на более чем 20 языках из 125 стран. Всего за последние несколько лет было рассмотрено 1399 кандидатов. Одиннадцать из них стали героями «Авроры».

В рамках совместной программы с фондом Near East Foundation стипендии получат 100 находящихся в группе риска молодых людей из стран Ближнего Востока. Поддержка будет оказана в первую очередь тем, кто пострадал от вооруженных конфликтов, был вынужден покинуть родной дом или лишился средств к существованию. Восьмилетняя стипендиальная программа реализуется c 2015 по 2023 год (в память о Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год), а ее участники смогут получить образование мирового уровня в школах глобальной сети United World College (UWC), включая расположенный в Армении международный колледж UWC Dilijan, школу-пансион с совместным обучением, где в настоящий момент учатся студенты из 82 стран. В программу входит ряд именных стипендий. В рамках другой стипендиальной программы, созданной совместно с Фондом Scholae Mundi Armenia, студенты из Сирии, Ирака, Ливана, Иордании и Египта смогут получить гранты на обучение в Американском университете Армении. Бюджет программы оценивается в 7 млн долларов.