Племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна продолжает оставаться в несвободе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает начальник управления по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

«Процесс экстрадиции Нарека Саргсяна продолжается»,- сказала начальник управления по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Генпрокуратура Армении выслала правоохранителям Чехии все необходимые документы. Армения выдала международный ордер на арест Нарека Саргсяна в июле текущего года. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции Армении 6 декабря в Праге обнаружен находящийся в международном розыске Нарек Александрвич Саргсян - племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна: сотрудникам правоохранительных органов он представил фальшивые документы гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса. Информация об обнаружении разыскиваемого была передана в генпрокуратуру Армении для организации экстрадиции.

Служба национальной безопасности Армении огласила подробности спецоперации, проведенной в доме Александра Саргсяна — брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна. В результате оперативно-розыскных действий СНБ получила информацию о крупной партии наркотиков и оружия, хранящихся в квартире одного из домов на улице Арама в Ереване. Выяснилось также, что эти наркотики и оружие принадлежат гражданину Армении, 31-летнему Нареку Александровичу Саргсяну. Следственными действиями также было установлено, что Нарек Саргсян 22 июня 2018 года вместе со своим охранником Артемом Петросяном вылетел в Москву с целью перебраться в одну из европейских стран. До вылета Нарек Саргсян передал Серобу Саакяну ключ квартиры в одном из домов на улице Арама, а уже 25 июня через своего телохранителя попросил Саакяна забрать два чемодана из квартиры и перепрятать. При личном обыске в чемоданах, находившихся у Владимира Шаинянца и Сероба Саакяна, были найдены кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны, таблетки неизвестного происхождения, а также стеклянные и пластмассовые трубочки с беловатым и темным налетом, которые, по всей вероятности, служили приспособлениями для приема наркотиков. Кроме того, в СНБ получили сообщение о том, что еще в 2013 году Нарек Саргсян, злоупотребив доверием одного из наследников художника Мартироса Сарьяна, взял у него 14 эскизов общей стоимостью около 280 тысяч долларов, пообещав заплатить за них 28 тысяч долларов. На оставшуюся сумму обещал совместно открыть казино.

По факту заявления в Следственном управлении СНБ было возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части третьей ст. №178 УК Армении (мошенничество). По адресу прописки Нарека Саргсяна 4 июля был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены картины Мартироса Сарьяна, 115 тысяч долларов, 27 тысяч евро, дорогие часы, множество золотых монет, украшений, законность приобретения которых будет проверена в рамках уголовного дела. Нарек Саргсян и Артем Петросян привлечены к делу в качестве обвиняемых и объявлены в розыск, мерой пресечения в их отношении заочно избран арест.