Двое жителей Аджарии - 48-летняя женщина и 33-летний мужчина, умерли предположительно, в результате осложнений от вируса H1N1, или "свиного гриппа", сообщает телеканал Rustavi2.

Женщина лечилась в больнице с 12 января,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Что касается мужчины, изначально он поступил в местную инфекционную клинику с высокой температурой, а позже - в Батумскую реферальную больницу. Недовольная лечением пациента семья приняла решение отвезти его в Турцию, в клинику города Трабзон, который в трех часах езды от Батуми. Турецким врачам не удалось спасти мужчину.

К этому времени, по официальным данным, в Аджарии от осложнений, вызванных H1N1, умерли шестеро человек, а в целом по Грузии - 19.