Министерство ЧС РА сообщает, что 23-го января по положению на 09:00 часов в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства ЧС РА, Варденяцский перевал закрыт только для автомобилей с прицепом.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах Сюникского марза, регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, а также на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.